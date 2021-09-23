Общество

В Пензенской области 75% детей от 5 лет занимаются в кружках и секциях

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75% юных жителей Сурского края в прошлом учебном году занимались по программам дополнительного образования. Об этом в среду, 22 сентября, доложил на совещании по социальным вопросам врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Самых высоких показателей добились в Башмаковском, Тамалинском, Никольском, Мокшанском, Нижнеломовском и Сердобском районах - там в кружках и секциях занимается более 80% детей от 5 до 18 лет.

«В новом учебном году необходимо активизировать работу в Пензе, Земетчинском, Кузнецком и Наровчатском районах», - отметил Александр Воронков.

Он напомнил, что в 2021 году в регионе начался переход на персонифицированное дополнительное образование. На едином портале «Навигатор дополнительного образования Пензенской области» (58.pfdo.ru) можно познакомиться со всеми учреждениями и программами дополнительного образования.

Если ребенок начнет заниматься впервые, родителям нужно либо зарегистрироваться в навигаторе, либо лично подать заявление в учреждение, где будут проходить занятия. После регистрации ребенок получает электронный сертификат дополнительного образования с уникальным номером. Он одновременно является и электронной записью в информационной системе, и официальным подтверждением возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет средств государства.

Сертификат оформляется один раз и действует до совершеннолетия ребенка. Оформить документ можно в течение всего учебного года.

«Ребенок по-прежнему может посещать до трех объединений на бесплатной основе. Переход на персонифицированное дополнительное образование будет поэтапным и завершится в 2022 году», - напомнили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Почему же, уважаемый Александр Геннадьевич, вашим сертификатом нельзя оплатить ни музыкальную школу, ни художку, ни спортшколу. С каких пор они перестали быть дополнительным образованием? Хотели как лучше, а получилось...

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