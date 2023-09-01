Пензенские инвалиды могут получить костыли и коляски по сертификату

01.09.2023 | 13:41

В Пензенской области проживает свыше 92 тысяч инвалидов. 14 172 из них ежегодно получают от государства технические средства реабилитации: коляски, матрацы, трости, средства гигиены, слуховые аппараты и другие предметы, облегчающие жизнь.

До 2021 года у инвалидов было два варианта получения ТСР. Первый - лично обратиться в отделение Соцфонда и на основании индивидуальной программы реабилитации ждать получения. Второй - купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию от государства.

Теперь есть третий вариант - приобрести эти средства с помощью электронного сертификата. Об этом рассказал управляющий отделением СФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Он объяснил, что сертификат представляет собой реестровую запись, привязанную к номеру банковской карты «Мир». Сами деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. То есть обналичить их не получится.

В ассортименте средств реабилитации, которые можно приобрести по сертификату, значится свыше 300 наименований. Ознакомиться с перечнем можно в каталоге на сайте Соцфонда.

«В Пензенской области уже выдано 4 050 электронных сертификатов на сумму свыше 56,5 млн рублей. Работает сертификат как обычная банковская карта, им можно оплатить товар, соответствующий индивидуальной программе реабилитации. Им можно воспользоваться в онлайн-магазинах, торгово-сервисных предприятиях, на маркетплейсах», - уточнил руководитель регионального отделения СФР.

Он отметил: если гражданину понравилось изделие, но его цена превышает номинал сертификата, он все равно может использовать его, доплатив разницу в цене из собственных средств.

Ранее жителям области напомнили, что в Пензе и семи районах области (Бековском, Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Сердобском и Шемышейском) реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в том числе пунктов проката технических средств реабилитации. Напрокат можно взять трости, костыли, ходунки, кресла-коляски, функциональные кровати, противопролежневые матрацы и подушки, скользящие простыни, судна, кресла-туалеты и другие нужные предметы.