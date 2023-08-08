Женщинам предлагают позволить учиться на деньги маткапитала

Часть материнского капитала предлагается направлять на образование матери.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Его иницатором является вице-спикер Борис Чернышов.
Как сообщает РИА Новости, проект закона предлагает направлять средства или часть средств материнского (семейного) капитала на получение образования женщинами.
Получать знания они могут в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.
Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила использовать средства маткапитала в качестве банковского вклада, а также направлять их на ремонт квартир.
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