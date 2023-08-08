Женщинам предлагают позволить учиться на деньги маткапитала

08.08.2023 | 08:07

Часть материнского капитала предлагается направлять на образование матери.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Его иницатором является вице-спикер Борис Чернышов.

Как сообщает РИА Новости, проект закона предлагает направлять средства или часть средств материнского (семейного) капитала на получение образования женщинами.

Получать знания они могут в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила использовать средства маткапитала в качестве банковского вклада, а также направлять их на ремонт квартир.