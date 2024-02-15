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Общество

В Пензе молодым семьям вручили 20 сертификатов на жилье

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В Пензе для 20 молодых семей 14 февраля стало не только праздником всех влюбленных, но и датой, когда случилось важное событие. В торжественной обстановке парам вручили сертификаты, которые они смогут потратить на приобретение собственного жилья.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Данная программа в Пензе действует с 2005 года, за все время ей воспользовались 2 732 пары, куплено более 135 тысяч кв. м. Из разных бюджетов было выделено 1 369 миллионов рублей, из них 349 миллионов из городского.

«В 2024 году социальную выплату получат 56 семей, среди которых 21 многодетная», - сообщили в мэрии.

Ранее в Пензе семьи с детьми получили социальные выплаты - по 328 000 рублей на улучшение жилищных условий. Цель подобной помощи - улучшить демографические показатели.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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