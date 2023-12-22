В управлении образования рассказали о работе кружков и секций

22.12.2023 | 14:29

В городском управлении образования рассказали, как будут работать кружки и секции в ближайшее время.

Вопросы о сфере дополнительного образования возникли у пензенцев на фоне объявления в регионе досрочных зимних каникул в школах.

ֿ«Работу кружков (секций) дополнительного образования необходимо организовать с соблюдением рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Пензенской области «О проведении профилактических (противоэпидемиологических) мероприятий», а также с соблюдением комплекса мер, направленных на профилактику респираторных инфекций», - сообщили в ведомстве.

В Пензенской области школьники начнут отдыхать с 25 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. По словам министра образования Алексея Комарова, на 21 декабря по причине болезни в школах отсутствовали более 17 000 детей - 13% от общего числа.

Из-за досрочных каникул учителям придется корректировать программы.