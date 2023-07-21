В Пензе трем школам решили задать жесткий профиль

21.07.2023 | 13:00

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объяснил, зачем пять образовательных учреждений Пензы - многопрофильную гимназию № 13, кадетские школы № 46 и 70, лицей № 14, а также школу № 52 - передают из муниципальной собственности города в собственность области.

«Продолжаем работу по профилизации наших школ. Эти учебные заведения повышают свой статус внутри системы общего и среднего образования», - пояснил он на сессии Законодательного собрания в пятницу, 21 июля.

Кадетские корпуса - казачий генерала Слепцова и МЧС - теперь становятся государственными учреждениями. «Мы будем их уже немножко по-другому строить и развивать», - уточнил Олег Мельниченко.

Что касается других трех учебных заведений, то они будут работать по профилю подготовки инженерно-технических кадров, углубленному изучению физики, химии, биологических наук и педагогическому профилю.

«То есть мы просто задаем этим учебным заведениям жесткий профиль», - добавил губернатор.

Докомплектация перечисленных школ оборудованием будет идти в плановом режиме.