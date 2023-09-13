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Общество

В Пензе 79 семьям выдали жилищные сертификаты

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В 2023 году уже 79 молодых семей Пензы получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила городская администрация в среду, 13 сентября.

Размер социальной выплаты, предусмотренной сертификатом, составляет 328 000 рублей. Деньги - почти 26 млн - выделены из регионального бюджета.

Поддержку оказывают семьям при появлении на свет первого ребенка. Цель подобной помощи - улучшить демографические показатели.

«Всего с 2011 по 2022 год в городе 1 498 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий из средств бюджета региона на общую сумму 418 550 000 рублей», - рассказали в мэрии.

За это время семьи приобрели более 60 000 квадратных метров жилья.

В прошлом году пензенцам вручили 57 сертификатов на общую сумму 18,6 млн рублей.

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