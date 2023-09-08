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Общество

Пензенцам напомнили, как направить маткапитал на обучение детей

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В Пензенской области за все время действия программы материнского капитала более 4 800 семей вложили средства в обучение детей.

Только в 2023 году по этому направлению отделение Социального фонда перечислило свыше 27 миллионов рублей по заявлениям 389 семей.

Маткапиталом можно оплатить обучение в школе, вузе или колледже. На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Расходы на дошкольное образование детей старше 3 лет средства можно покрыть сразу после получения сертификата.

С 2018 года стало возможным обращать материнский капитал на обучение в автошколах. Сейчас они приравнены к образовательным учреждениям, имеют лицензии и выдают номерные дипломы.

С 2022 года средствами маткапитала можно оплачивать услуги частных детских садов и школ, имеющих соответствующие лицензии.

Также доступна оплата проживания ребенка при учебном заведении, содержания, присмотра или ухода за детьми. Деньги будут перечисляться по выбору родителей ежемесячно, ежеквартально или в другие сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом подается через «Личный кабинет» на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

«Если между учебной организацией и Социальным фондом подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг. ОСФР по Пензенской области уже заключило соглашения с 31 организацией высшего и среднего профессионального образования, с институтом регионального развития Пензенской области, который аккумулирует информацию о 355 дошкольных образовательных организациях субъекта, а также с 19 индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по дошкольному образованию», - отметили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

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Источник — фото pixabay.com
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