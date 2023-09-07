Вера Фейгина: В музыкальных школах платы за обучение нет

07.09.2023 | 16:32

В муниципальных музыкальных школах платы за обучение нет. Об этом заявила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина в четверг, 7 сентября, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

Так она ответила на вопрос мамы одного из учеников, которая интересовалась, можно ли оплачивать занятия сертификатом дополнительного образования. По словам женщины, в государственной музыкальной школе с нее просят 1 000 рублей в месяц.

«В школе оплаты нет, может быть, это какие-то дополнительные платные услуги? Если это муниципальная школа, образование бесплатно. У нас есть факультет и специальности, которые платные, об этом можно узнать на сайте учреждения или приеме у директора», - пояснила Вера Фейгина.

Начальник управления культуры попросила направившую обращение пензячку связаться с ней.

«Пусть напишет в управление культуры или во «ВКонтакте» мне, в какой школе что с нее требуют, и мы обсудим это в частном порядке», - пообещала Вера Фейгина.