Сетевое издание|18+|Четверг|7 сен 2023|17:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
 

Учеба

Вера Фейгина: В музыкальных школах платы за обучение нет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В муниципальных музыкальных школах платы за обучение нет. Об этом заявила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина в четверг, 7 сентября, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

Так она ответила на вопрос мамы одного из учеников, которая интересовалась, можно ли оплачивать занятия сертификатом дополнительного образования. По словам женщины, в государственной музыкальной школе с нее просят 1 000 рублей в месяц.

«В школе оплаты нет, может быть, это какие-то дополнительные платные услуги? Если это муниципальная школа, образование бесплатно. У нас есть факультет и специальности, которые платные, об этом можно узнать на сайте учреждения или приеме у директора», - пояснила Вера Фейгина.

Начальник управления культуры попросила направившую обращение пензячку связаться с ней.

«Пусть напишет в управление культуры или во «ВКонтакте» мне, в какой школе что с нее требуют, и мы обсудим это в частном порядке», - пообещала Вера Фейгина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте