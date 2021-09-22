Общество

В Пензенской области почти каждый третий житель имеет автомобиль

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Сотрудники Пензастата подготовили интересную информацию, приуроченную ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается в среду, 22 сентября.

По данным МВД России, в 2019 году на 1 000 жителей страны приходилось 315,5 легкового автомобиля, в 2020-м - уже 321.

Рассматривая автомобилизацию населения по федеральным округам, специалисты отмечают самый высокий ее уровень на Урале - 367,3 машины на 1 000 жителей. Самая низкая обеспеченность легковым траспортом - на Северном Кавказе (231,4).

Приволжский федеральный округ (330,5) - на втором месте после Урала. В ПФО лидируют Оренбургская (390,9) и Нижегородская (382,0) области, которые занимают 10-е и 12-е места по России соответственно.

«В Пензенской области число собственных легковых автомобилей на 1 000 человек населения в 2020 году составило 326,1. Обеспеченность за год выросла на 1,7%, а по отношению к 2000 году - более чем в 3 раза. В Поволжье наш регион занимает 7-е место, по России - 38-е», - сообщили в Пензастате.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

автомобили автомобили все заполонили, заполонили

Гость||

Да на улице полно езди т АВТОХЛАМЫ.

Гость||

А куда деваться то, когда нет общественного транспорта. Приходится автохлам покупать. Скоро на РИКШАХ будем передвигаться.

Гость||

Гость писал(a):

А куда деваться то, когда нет общественного транспорта. Приходится автохлам покупать.
Да и дороги сделали хорошие, спасибо Единой России - удобно, быстро, комфортно.

Гость||

В основном ездят дебилы на кредите и откровенный хлам!

Гость||

Автохлам наше все!

Гость||

основном ездят дебилы на кредите

Ну нищему кредит не дадут,люди прибедняются.....(прокорми БМВ или Крузер)

Гость||

Гость писал(a):

Да и дороги сделали хорошие, спасибо Единой России - удобно, быстро, комфортно.
))) А пр.Строителей снова разрыли где Онежский. Ресурсники в роли вредителей -террористов изничтожили все дороги отремонтированные по БКД .

Гость||

Гость писал(a):

Да и дороги сделали хорошие, спасибо Единой России - удобно, быстро, комфортно.
Сарказм засчитан, про ароматы Родины на дорогах тож надо упомянуть.

Гость||

Гость писал(a):

Да и дороги сделали хорошие, спасибо Единой России - удобно, быстро, комфортно.
фууууууууууууууууууууууу блюююююю блююююю

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области число собственных легковых автомобилей на 1 000 человек населения в 2020 году составило 326,1.
А сколько машин у семей чиновников и депутатов?

Гость||

Как же богато люди живут в нашей губернии... А ведь еще недавно в булочную на такси ездили, а теперь на собственных машинах и не только в булочную... Лепота-то какая！

Гость||

Гость писал(a):

(прокорми БМВ или Крузер)
Таки удивишся:

"РИАМО - 18 сен. Столичные полицейские расследуют угон автомобиля Toyota Land Cruiser 150 стоимостью более 1 миллиона рублей, машину угнали от дома по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Накануне вечером в полицию обратился владелец машины — безработный москвич 1986 года рождения.

«Сотрудники полиции установили, что машина пропала в период с 12:00 12 сентября по 19:55 17 сентября», - сказал собеседник агентства."

Гость||

Не удивительно, что одни пробки на дорогах.

Гость||

Богато жить не запретишь, судя по машинам, которые ездят по городским дорогам.

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Имя: Гость
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