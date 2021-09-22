В Пензенской области почти каждый третий житель имеет автомобиль

22.09.2021 | 12:32

Сотрудники Пензастата подготовили интересную информацию, приуроченную ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается в среду, 22 сентября.

По данным МВД России, в 2019 году на 1 000 жителей страны приходилось 315,5 легкового автомобиля, в 2020-м - уже 321.

Рассматривая автомобилизацию населения по федеральным округам, специалисты отмечают самый высокий ее уровень на Урале - 367,3 машины на 1 000 жителей. Самая низкая обеспеченность легковым траспортом - на Северном Кавказе (231,4).

Приволжский федеральный округ (330,5) - на втором месте после Урала. В ПФО лидируют Оренбургская (390,9) и Нижегородская (382,0) области, которые занимают 10-е и 12-е места по России соответственно.

«В Пензенской области число собственных легковых автомобилей на 1 000 человек населения в 2020 году составило 326,1. Обеспеченность за год выросла на 1,7%, а по отношению к 2000 году - более чем в 3 раза. В Поволжье наш регион занимает 7-е место, по России - 38-е», - сообщили в Пензастате.