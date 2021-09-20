Пензенцы могут пожаловаться в РПН на холод в детсадах и больницах

20.09.2021 | 15:53

В понедельник, 20 сентября, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило о необходимости соблюдать температурный режим в детсадах, домах престарелых и инвалидов, а также медицинских организациях.

«Так, допустимая температура воздуха для помещений детского сада (групповой или игровой комнаты) должна составлять 21-24 градуса Цельсия при относительной влажности воздуха 40-60%», - уточнили специалисты.

Если в действительности в каком-то из социальных объектов холодно, можно пожаловаться в управление Роспотребнадзора через официальный сайт.

«Также можно проконсультироваться по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Пензенской области: (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45)», - добавили в РПН.