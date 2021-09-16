В регионе отмечен самый ранний пуск тепла за последние десятилетия

16.09.2021 | 18:09

Уже в октябре суммы в счетах пензенцев за коммуналку сильно подрастут. Придется заплатить за то, что во второй половине месяца батареи в квартирах станут горячими.

«Главой администрации города Пензы подписано постановление о начале отопительного сезона - 2021-2022 годов с 17 сентября 2021 года. Все организации, которые участвуют в централизованном теплоснабжении города, готовы к отопительному сезону», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Как всегда, в первые дни ресурс начнет поступать в детские сады, школы и больницы, в жилой фонд в основном он доберется к 22-му числу. Дата начала отопительного сезона выбрана не случайно: по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни по ночам может быть чуть выше ноля.

Мнения пензенцев по поводу старта сезона горячих батарей расходятся.

«Я считаю, что вовремя, потому что на улице уже прохладно», - отметила горожанка.

«Думаю, как раз вовремя, потому что мы уже замерзаем давненько», - рассказала женщина.

«Мне вообще-то кажется, что еще рановато», - возразил мужчина.

«Денег жалко, если честно. Дорого», - пояснила пенсионерка.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе начался 28 сентября, в 2019-м - 21-го числа. Такого раннего старта, как в 2021-м, в последние десятилетия не было. По нормативам запускать ресурс в квартиры следует после того, как среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +8 °С на протяжении пяти суток.