Пензенцы не смогут подать заявление в загс через портал госуслуг

В Пензенской области временно приостановлен прием заявлений в загсы через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Это связано с ликвидацией регионального управления ЗАГС и передачей полномочий этого органа Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Соответствующее решение было принято в июле.
«По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния рекомендуем записаться на личный прием по телефонам территориальных отделов», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Консультации можно получить по телефонам территориальных отделов ЗАГС или по телефону управления 8(841-2)52-55-89.
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