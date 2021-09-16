Пензенцы не смогут подать заявление в загс через портал госуслуг

16.09.2021 | 12:00

В Пензенской области временно приостановлен прием заявлений в загсы через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Это связано с ликвидацией регионального управления ЗАГС и передачей полномочий этого органа Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Соответствующее решение было принято в июле.

«По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния рекомендуем записаться на личный прием по телефонам территориальных отделов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультации можно получить по телефонам территориальных отделов ЗАГС или по телефону управления 8(841-2)52-55-89.