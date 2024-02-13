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История

История Пензы: На месте загса стояла усадьба предводителя губернского дворянства

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Здание на Кирова, 30, известно сейчас как отделение ЗАГС. Но когда-то на его месте стоял дом, в котором проживала дочь пензенского губернского предводителя дворянства Екатерина Салтыкова.

Здание досталось ей благодаря отцу - бригадиру императорской армии и кавалеру Мальтийского ордена. Крестообразным знаком отличия награждали лишь выдающихся лиц. К примеру, его носил Павел I.

После кончины главы семейства здесь проживали дети и супруга Салтыкова. Старшая из дочерей, Екатерина, удачно вышла замуж за начальника Пензенского ополчения Николая Кишенского. Современники удивлялись, почему его выбор пал именно на нее.

«Он решился жениться на чрезвычайно безобразной и хворой дочери Александра Васильевича Салтыкова, не знаю почему прозванной а-ля Кок, - писал сын губернатора Филипп Вигель. - Ее отец владел большим имением в Бессоновке, которое насчитывало 1 500 душ».

Однако некрасивая внешне Салтыкова была преданной и любящей супругой. После ее ранней смерти Кишенский унаследовал все имущество вместе с селом. Николай Федорович пользовался в Пензе большим авторитетом и с 1822 года был предводителем губернского дворянства.

Что касается дома, то внутри размещались четыре огромные комнаты; неподалеку от здания стояли отдельная кухня и конюшня. А в конце XIX века усадьба Салтыковой перешла во владение Пензенского общественного банка.

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