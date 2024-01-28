Пензенским молодоженам стали вручать огонь

28.01.2024 | 10:37

В Пензе молодоженам, которые сочетались браком в Октябрьском ЗАГСе, вручали семейный огонь.

Об этом в субботу, 27 января, в своем телеграм-канале рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

Такой подарок пензенцы получали в качестве символа Года семьи, которым в России объявили 2024-й. Семейный очаг, частицу огня которого вручили молодоженам, разожгли в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. Затем пламя прибыло в Москву на ВДНХ, после - в Казань (пара из Татарстана передала его представителям ПФО) и в итоге оказалось в Пензе, в ЗАГСе Октябрьского района.

По мысли инициаторов акции, огонь впитал энергетику счастливых супружеских пар, которые зарегистрировали союз на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Поэтому такой подарок принесет счастье и пензенским молодоженам.

Частица огня семейного очага останется в Октябрьском ЗАГСе до конца месяца.

«А 31 января на семейном фестивале, посвященном старту Года семьи в Пензенской области, огонь будет передан во все ЗАГСы региона», - отметил Качан.