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Общество

Пензенским молодоженам стали вручать огонь

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В Пензе молодоженам, которые сочетались браком в Октябрьском ЗАГСе, вручали семейный огонь.

Об этом в субботу, 27 января, в своем телеграм-канале рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

Такой подарок пензенцы получали в качестве символа Года семьи, которым в России объявили 2024-й. Семейный очаг, частицу огня которого вручили молодоженам, разожгли в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. Затем пламя прибыло в Москву на ВДНХ, после - в Казань (пара из Татарстана передала его представителям ПФО) и в итоге оказалось в Пензе, в ЗАГСе Октябрьского района.

Пензенским молодоженам стали вручать огонь

По мысли инициаторов акции, огонь впитал энергетику счастливых супружеских пар, которые зарегистрировали союз на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Поэтому такой подарок принесет счастье и пензенским молодоженам.

Пензенским молодоженам стали вручать огонь

Частица огня семейного очага останется в Октябрьском ЗАГСе до конца месяца.

«А 31 января на семейном фестивале, посвященном старту Года семьи в Пензенской области, огонь будет передан во все ЗАГСы региона», - отметил Качан.

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Источник — фото из телеграм-канала Алексея Качана
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