В Пензенской области за год заметно сократилось число браков

18.02.2024 | 12:50

В Пензенской области в 2023 году брак заключили 7 216 пар, что на 407 меньше, чем за 2022-й. Такие данные приводит Росстат.

536 молодоженов расписались в декабре (465 - за тот же месяц 2022-го).

В прошлом году разводов в регионе было меньше, чем свадеб: 5 085 (5 277 - за январь - декабрь 2022 года). На 1 000 браков пришлось 705 разводов (692 - в 2022-м).

Ранее стало известно, что пензенским молодоженам предложат проверить репродуктивное здоровье. Для этого мужу и жене в загсе вручат специальный сертификат.

Обладателем документа положен целый перечень медуслуг и анализов. После прохождения процедур врачи создадут для супругов индивидуальную программу подготовки к беременности.