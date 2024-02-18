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Общество

В Пензенской области за год заметно сократилось число браков

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В Пензенской области в 2023 году брак заключили 7 216 пар, что на 407 меньше, чем за 2022-й. Такие данные приводит Росстат.

536 молодоженов расписались в декабре (465 - за тот же месяц 2022-го).

В прошлом году разводов в регионе было меньше, чем свадеб: 5 085 (5 277 - за январь - декабрь 2022 года). На 1 000 браков пришлось 705 разводов (692 - в 2022-м).

Ранее стало известно, что пензенским молодоженам предложат проверить репродуктивное здоровье. Для этого мужу и жене в загсе вручат специальный сертификат.

Обладателем документа положен целый перечень медуслуг и анализов. После прохождения процедур врачи создадут для супругов индивидуальную программу подготовки к беременности.

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