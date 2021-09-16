Мэр Кузнецка предложил изменить подход к озеленению города

16.09.2021 | 12:51

Тема озеленения обсуждалась во вторник, 14 сентября, на встрече главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского с представителями СМИ.

Мэр отметил, что благодаря участию в федеральных программах и привлечению средств из областной казны в городе появляются новые скверы. Однако этого, по его мнению, недостаточно: улицам Кузнецка нужно комплексное благоустройство, включающее озеленение.

Златогорский напомнил, что сейчас контракты заключаются по итогам торгов, в которых могут участвовать все желающие. Победителем оказывается тот, кто просит за свои услуги наименьшую цену. То есть изначальная сумма, заложенная на оплату тех или иных работ, в итоге снижается.

«Я думаю, что нам тему озеленения нужно выделять из «благоустройства города» в отдельный сегмент. Для озеленения скверов, создания красивых клумб надо формировать к весне следующего года отдельный контракт. Определить сумму или работать прямыми договорами», - предложил он.

Он также заявил, что не исключает возможности приема на работу специалиста в этой области, сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.