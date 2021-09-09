В Пензе хотят снизить долю вложений жителей в реализацию соцпроектов

09.09.2021 | 11:04

В среду, 8 сентября, на личном приеме, который провел глава администрации Пензы Андрей Лузгин в дистанционном формате, к нему обратились 14 человек. В основном горожан интересовали вопросы жилищно-комунальной сферы: уборка мусора, расселение ветхого дома, замена коммуникаций и другие.

В числе обратившихся был председатель товарищества собственников жилья в доме № 113 на проспекте Победы. Он поставил вопрос об асфальтировке разрушенного участка. Земля отмежевана, но у ТСЖ не хватает средств, чтобы самостоятельно привести покрытие в порядок.

Андрей Лузгин предложил иной путь решения пробелемы. Он напомнил, что в Пензе ежегодно проходит конкурс грантов на реализацию социально значимых инициатив, по которому можно получить до 750 тысяч рублей.

«На ремонт проезда этого вполне достаточно. Но важно отметить, что требуется софинансирование со стороны жителей. В этом году эта сумма составляла минимум 30%, в следующем году планируем планку снизить», - подчеркнул Андрей Лузгин.