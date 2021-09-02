В регионе число заражений коронавирусом приблизилось к 64 000

02.09.2021 | 13:12

В Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией жителей приближается к 64 000.

Как сообщили в четверг, 2 сентября, в региональном оперативном штабе, за сутки в Сурском крае выявили 230 случаев COVID-19. Общее количество инфицированных составило 63 994.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (159 новых пациентов), Пензенский (26), Нижнеломовский (23), Бессоновский (6) районы, ЗАТО Заречный (5), а также Шемышейский (4), Вадинский (3), Белинский, Земетчинский, Лунинский, Сердобский (по 1) районы.

За минувшие сутки медики выписали 369 человек, всего с начала эпидемии вирус побороли 52 622 жителей региона. Зарегистрировано 15 новых смертей, общее число жертв коронавирусной пневмонии достигло 2 193.