В Кузнецке испугались очередного всплеска COVID-19

31.08.2021 | 10:17

Власти Кузнецка обеспокоены осложнением ситуации по коронавирусной инфекции. Проблему обсудили на планерке, которая прошла в городской администрации в понедельник, 30 августа.

«На сегодняшний день зарегистрировано 883 человека (с COVID-19. - Прим. ред.). На амбулаторном лечении находятся 215 человек: 187 взрослых и 28 детей. По детским садам отсутствует по болезни 101 ребенок (2,7%), 16 сотрудников (3,1%). На карантине находятся 270 человек: 183 взрослых и 87 детей. С начала пандемии госпитализировано 1 914 больных ковидом», - уточнил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов.

На стационарном лечении находится 50 человек. У 30 из них подтверждена коронавирусная инфекция. По данным ЗАГСа, с 16 по 22 августа на территории города умерло 11 человек. Младшему было 59, старшему больше 90.

Глава администрации Сергей Златогорский в ответ на данные подчеркнул, что при некотором снижении количества вызовов скорой помощи и госпитализаций наметилась тенденция к более тяжелым последствиям коронавирусной инфекции.

«Больше попадают в реанимацию, больше госпитализаций в процентном соотношении и, как вы слышали, много смертей. Столько смертей у нас не было. Пришли такие штаммы, которые более агрессивны. В реальной зоне риска находятся люди старшего поколения. Не факт, что спасут», - констатировал Златогорский.

Вызывает опасения и приближающаяся осень: дети пойдут в школу, на улице похолодает, что также может осложнить ситуацию с заболеваемостью.

«Может быть серьезный всплеск», - предостерег мэр Кузнецка.