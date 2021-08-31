Общество

В Кузнецке испугались очередного всплеска COVID-19

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Власти Кузнецка обеспокоены осложнением ситуации по коронавирусной инфекции. Проблему обсудили на планерке, которая прошла в городской администрации в понедельник, 30 августа.

«На сегодняшний день зарегистрировано 883 человека (с COVID-19. - Прим. ред.). На амбулаторном лечении находятся 215 человек: 187 взрослых и 28 детей. По детским садам отсутствует по болезни 101 ребенок (2,7%), 16 сотрудников (3,1%). На карантине находятся 270 человек: 183 взрослых и 87 детей. С начала пандемии госпитализировано 1 914 больных ковидом», - уточнил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов.

На стационарном лечении находится 50 человек. У 30 из них подтверждена коронавирусная инфекция. По данным ЗАГСа, с 16 по 22 августа на территории города умерло 11 человек. Младшему было 59, старшему больше 90.

Глава администрации Сергей Златогорский в ответ на данные подчеркнул, что при некотором снижении количества вызовов скорой помощи и госпитализаций наметилась тенденция к более тяжелым последствиям коронавирусной инфекции.

«Больше попадают в реанимацию, больше госпитализаций в процентном соотношении и, как вы слышали, много смертей. Столько смертей у нас не было. Пришли такие штаммы, которые более агрессивны. В реальной зоне риска находятся люди старшего поколения. Не факт, что спасут», - констатировал Златогорский.

Вызывает опасения и приближающаяся осень: дети пойдут в школу, на улице похолодает, что также может осложнить ситуацию с заболеваемостью.

«Может быть серьезный всплеск», - предостерег мэр Кузнецка.

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Гость||

Кузнечикам ковид не страшен,ваще...

Гость||

Тубика и онкологии они не боятся?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Может быть серьезный всплеск», - предостерег мэр Кузнецка.
И что дальше?

Гость||

Что то он часто мелькает...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Власти Кузнецка обеспокоены осложнением ситуации по коронавирусной инфекции.
У все все спокойно, у кузнецких властей опять какой то всплеск нарисовался.

Гость||

Куз - полигон для тренировки.

Гость||

В гору пойдёт, ему давно пора, засиделся он там в девках

Гость||

31 августа. /ТАСС/. Словакия прекращает во вторник применение вакцины "Спутник V." Покупка незарегистрированного в Евросоюзе российского препарата вызвала в республике правительственный кризис и привела к отставке премьер-министра. Словакия получила от РФ 200 тыс. доз вакцины, но решила использовать только 40 тыс. из них.Словацкий государственный институт контроля за лекарствами выяснил, что препарат из полученной партии «Спутника V» не идентичен тому, который получил положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) эти сообщения назвали фальшивкой и потребовали вернуть препарат.

Российская вакцина не получила одобрения европейского регулятора,

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