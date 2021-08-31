Инфекционный корпус кузнецкой больницы закроют на ремонт

31.08.2021 | 12:01

В Кузнецке инфекционный корпус больницы будет закрыт на ремонт. Об этом рассказал глава администрации Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 30 августа.

«В сентябре в ремонт уйдет наш инфекционный корпус, он никакой. Сами понимаете, в каком он состоянии. Его надо срочно ремонтировать. Для этого выделены средства, проведены торги. Поэтому всех наших инфекционных больных будут возить в другие больницы», - пояснил Златогорский.

Раньше в Кузнецке было 50 коек, а теперь пациентам распределят по другим медицинским учреждениям области. В связи с этим горожан призвали подумать о своем здоровье и принять профилактические меры, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.

«Кому интересно бегать за своими родными по Городищу, Никольску, Пензе - вперед. А так надо срочно вакцинироваться», - резюмировал Златогорский.

По его словам, на данный момент в городе привито 80% от научно обоснованного норматива. Осталось вакцинировать менее 7 000 человек.