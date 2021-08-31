Общество

Инфекционный корпус кузнецкой больницы закроют на ремонт

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В Кузнецке инфекционный корпус больницы будет закрыт на ремонт. Об этом рассказал глава администрации Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 30 августа.

«В сентябре в ремонт уйдет наш инфекционный корпус, он никакой. Сами понимаете, в каком он состоянии. Его надо срочно ремонтировать. Для этого выделены средства, проведены торги. Поэтому всех наших инфекционных больных будут возить в другие больницы», - пояснил Златогорский.

Раньше в Кузнецке было 50 коек, а теперь пациентам распределят по другим медицинским учреждениям области. В связи с этим горожан призвали подумать о своем здоровье и принять профилактические меры, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.

«Кому интересно бегать за своими родными по Городищу, Никольску, Пензе - вперед. А так надо срочно вакцинироваться», - резюмировал Златогорский.

По его словам, на данный момент в городе привито 80% от научно обоснованного норматива. Осталось вакцинировать менее 7 000 человек.

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Гость||

Отнеситесь, грит, к этому с пониманием

Гость||

Корпус там никакой! К "инфекционному" отношения не имеет от слова совсем. И мест там от силы 25, как 50 человек Потапоа со Смолиной туда упихали - одному Богу ведомо. Да Никишину.

Имя: Гость
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