Инфекционный корпус кузнецкой больницы закроют на ремонт

В Кузнецке инфекционный корпус больницы будет закрыт на ремонт. Об этом рассказал глава администрации Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 30 августа.
«В сентябре в ремонт уйдет наш инфекционный корпус, он никакой. Сами понимаете, в каком он состоянии. Его надо срочно ремонтировать. Для этого выделены средства, проведены торги. Поэтому всех наших инфекционных больных будут возить в другие больницы», - пояснил Златогорский.
Раньше в Кузнецке было 50 коек, а теперь пациентам распределят по другим медицинским учреждениям области. В связи с этим горожан призвали подумать о своем здоровье и принять профилактические меры, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.
«Кому интересно бегать за своими родными по Городищу, Никольску, Пензе - вперед. А так надо срочно вакцинироваться», - резюмировал Златогорский.
По его словам, на данный момент в городе привито 80% от научно обоснованного норматива. Осталось вакцинировать менее 7 000 человек.
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