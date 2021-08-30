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Общество

100 сотрудников ОВО и ОМОН будут дежурить в школах в День знаний

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В День знаний, 1 сентября, порядок в школах Пензенской области обеспечат полицейские и бойцы Росгвардии. По данным пресс-службы регионального управления УФСВНГ РФ, на торжественных линейках будет дежурить 100 сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН.

Группы задержания ОВО будут находиться максимально близко к школам. При этом работу намерены организовать так, чтобы изменения не сказались на эффективности охраны других объектов.

Стражи порядка будут соблюдать необходимые санитарно-противоэпидемические меры: проходить термометрию, использовать дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты.

«В преддверии нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны проинспектировали образовательные учреждения на предмет обеспечения их безопасности. Проверили исправность установленных в учебных заведениях систем тревожной сигнализаций, работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов», - пояснили в ведомстве.

С руководителями ЧОПов, работающих в школах, провели рабочие встречи. Их нацелили на повышение эффективности охраны, выставление на посты наиболее подготовленных сотрудников, обеспечение готовности к экстренным мерам в чрезвычайных ситуациях.

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Гость||

зачем?

Гость||

прям с барского плеча...

Гость||

По одному на школу

Гость||

А почему казакам не дают по 15 тысяч рублей? Они на демонстрациях... ,короче охраняют?

Гость||

а у нас есть ОВО?

Гость||

Гость писал(a):

ть|30.08.2021 09:18|

зачем?

тоже не понятно

Гость||

Гость писал(a):

ть|30.08.2021 09:18|

зачем?

тоже не понятно

вообще не ясно

Гость||

Алкаши от пензаинформ, ово давно нет, сейчас вся эта мешанина называется росгвардия.

Гость||

Что так все серьёзно?раньше не припомню такого. А это прям как боевая готовность!

Гость||

Гость писал(a):

лкаши от пензаинформ, ово давно нет, сейчас вся эта мешанина называется росгвардия.
дурачок.ово все также есть,только в составе хозгвардии

Имя: Гость
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