100 сотрудников ОВО и ОМОН будут дежурить в школах в День знаний

30.08.2021 | 08:58

В День знаний, 1 сентября, порядок в школах Пензенской области обеспечат полицейские и бойцы Росгвардии. По данным пресс-службы регионального управления УФСВНГ РФ, на торжественных линейках будет дежурить 100 сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН.

Группы задержания ОВО будут находиться максимально близко к школам. При этом работу намерены организовать так, чтобы изменения не сказались на эффективности охраны других объектов.

Стражи порядка будут соблюдать необходимые санитарно-противоэпидемические меры: проходить термометрию, использовать дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты.

«В преддверии нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны проинспектировали образовательные учреждения на предмет обеспечения их безопасности. Проверили исправность установленных в учебных заведениях систем тревожной сигнализаций, работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов», - пояснили в ведомстве.

С руководителями ЧОПов, работающих в школах, провели рабочие встречи. Их нацелили на повышение эффективности охраны, выставление на посты наиболее подготовленных сотрудников, обеспечение готовности к экстренным мерам в чрезвычайных ситуациях.