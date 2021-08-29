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Общество

Пензенцы еще не скоро увидят памятник казакам-основателям

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Возведение памятника казакам - основателям Пензы откладывается на неопределенный срок.

Монумент должен был появиться в парке Белинского, недалеко от Тропы здоровья.

«Мы прошли архитектурную комиссию, на которой памятник был утвержден. Но, к сожалению, на данный момент вопрос состоит в том, что город не отвел землю под памятник и не проведены геологические изыскательские работы. На этом все застопорилось», - сообщил атаман Пензенского отдела Волжского казачьего общества Евгений Пучков.

Напомним, что закладной камень на месте строительства памятника открыли в торжественной обстановке в сентябре 2013-го. На празднике присутствовали атаманы из разных регионов страны.

«Город Пензу основывали так называемые служивые люди, государевы люди. И в перечень государевых людей входили пешие и конные казаки. Это были люди-переведенцы, то есть их перевели служить из Нижнего Ломова, Троицка, Краснослободска, Шацка», - рассказал тогда доктор исторических наук Владимир Первушкин.

«Первые двести семей казаков поселились при этом остроге. Поэтому, я думаю, здесь надо увековечить память казачества. Народ должен знать своих героев. А нам, казакам, будет непростительно, если мы эту память не увековечим», - отметил на открытии закладного камня член Совета при Президенте России по делам казачества Павел Задорожный.

Проект предусматривает создание скульптуры из бронзы высотой четыре с половиной метра. В центре два казака верхом. Вокруг смотровая площадка и 12 плит с памятными датами.

«Должны пробурить определенные скважины, посмотреть, что за земля. Верхний слой, понятно, опавшие листья, потом чернозем, а что дальше внутри, неизвестно. Для того чтобы рассчитать, как строить памятник, должны быть проведены такие работы», - пояснил Евгений Пучков.

Изначально на строительство всего комплекса отводилось пять лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Казак и казачёк,в чём отличие?

Гость||

Тлько не делайте дырявых,ни коней ни мужиков!!!

Гость||

Гость писал(a):

Тлько не делайте дырявых,ни коней ни мужиков!!!
Опять психушка вякнула.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возведение памятника казакам - основателям Пензы откладывается на неопределенный срок.
Вы бы лучше поставили памятник казакам-основателям пензенского Арбеково: сторожевому казаку сотнику Игнатию Сажину и сторожевому казаку пятидесятнику Семёну Арбекову. Зачем ставить памятник в парке Белинского каким-то анонимным казакам?

Гость||

Гость писал(a):

ы бы лучше поставили памятник казакам-основателям пензенского Арбеково: сторожевому казаку сотнику Игнатию Сажину и сторожевому казаку пятидесятнику Семёну Арбекову.
Нахер они нужны!

Гость||

Гость писал(a):

Нахер они нужны!
Это единственные два казака достойные увековечивания в Пензе. Так что твой выкрик тупой.

penzainform.ru писал(a):

Поэтому, я думаю, здесь надо увековечить память казачества. Народ должен знать своих героев.
А вот после этих слов можно и крикнуть: Какие они нахер герои! Вот казаки Игнатий Сажин и Семён Арбеков герои!

Гость||

У нас всегда так, всё не слава богу. Что то начинают, распиарят, а потом находятся проблемы и проект бросают. Взять хотя бы аллею правителей

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проект предусматривает создание скульптуры из бронзы высотой четыре с половиной метра. В центре два казака верхом. Вокруг смотровая площадка и 12 плит с памятными датами.
Т.е. в парке Белинского, недалеко от Тропы здоровья появится кладбищенский плац с 12 плитами и двумя казаками верхом по центру?

Гость||

Казаки это предатели родины

Гость||

Гость писал(a):

Взять хотя бы аллею правителей
Против "Аллеи правителей" выступил народ. Нам такого дерьма в Пензе не надо.

Гость||

Гость писал(a):

Казаки это предатели родины
Казаки избивали нагайками простых людей в 1905г.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы еще не скоро увидят памятник казакам-основателям
Надеюсь пензенцы никогда не увидят этого памятника и кладбищенского плаца вокруг него.

Гость||

Гость писал(a):

Против "Аллеи правителей" выступил народ
Было официальное голосование среди жителей?

Гость||

Отвлекают внимание от реальной Истории поддельными казаками, плитами и кентаврами. Это глупо и ужасно.

Гость||

Гость писал(a):

Было официальное голосование среди жителей?
Что значит официальное и зачем оно нужно в принципе? С точки зрения искусства эти 43 головы ничего из себя не представляют и являются неточными копиями других известных авторов. С точки зрения истории тоже всё очень сомнительно. Образы правителей не соответствует историческим реалиям.

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Имя: Гость
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