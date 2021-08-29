Пензенцы еще не скоро увидят памятник казакам-основателям

29.08.2021 | 15:40

Возведение памятника казакам - основателям Пензы откладывается на неопределенный срок.

Монумент должен был появиться в парке Белинского, недалеко от Тропы здоровья.

«Мы прошли архитектурную комиссию, на которой памятник был утвержден. Но, к сожалению, на данный момент вопрос состоит в том, что город не отвел землю под памятник и не проведены геологические изыскательские работы. На этом все застопорилось», - сообщил атаман Пензенского отдела Волжского казачьего общества Евгений Пучков.

Напомним, что закладной камень на месте строительства памятника открыли в торжественной обстановке в сентябре 2013-го. На празднике присутствовали атаманы из разных регионов страны.

«Город Пензу основывали так называемые служивые люди, государевы люди. И в перечень государевых людей входили пешие и конные казаки. Это были люди-переведенцы, то есть их перевели служить из Нижнего Ломова, Троицка, Краснослободска, Шацка», - рассказал тогда доктор исторических наук Владимир Первушкин.

«Первые двести семей казаков поселились при этом остроге. Поэтому, я думаю, здесь надо увековечить память казачества. Народ должен знать своих героев. А нам, казакам, будет непростительно, если мы эту память не увековечим», - отметил на открытии закладного камня член Совета при Президенте России по делам казачества Павел Задорожный.

Проект предусматривает создание скульптуры из бронзы высотой четыре с половиной метра. В центре два казака верхом. Вокруг смотровая площадка и 12 плит с памятными датами.

«Должны пробурить определенные скважины, посмотреть, что за земля. Верхний слой, понятно, опавшие листья, потом чернозем, а что дальше внутри, неизвестно. Для того чтобы рассчитать, как строить памятник, должны быть проведены такие работы», - пояснил Евгений Пучков.

Изначально на строительство всего комплекса отводилось пять лет.