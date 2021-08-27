Мэр Пензы объяснил задержку строительства развязки в Арбекове

27.08.2021 | 11:13

О задержке начала строительства транспортной развязки шла речь на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 27 августа.

Депутат Олег Шаляпин напомнил, что цена контракта на строительство объекта на 624-м километре трассы М5 «Урал» составляет 1,7 млрд рублей.

«Сначала аукцион не состоялся, потом его выиграла сызранская компания, а сейчас опять происходит что-то непонятное. Кто-нибудь может объяснить, почему так долго торгуются?» - поинтересовался он.

На вопрос ответил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

«Конкурс был объявлен в июле, сейчас определен победитель - это компания, зарегистрированая в Сызрани, один из крупнейших подрядчиков «Большой Волги». Сумма подтвержденных контрактов у нее составляет более 12 млрд рублей. Но в настоящий момент от второго участника поступила жалоба в УФАС по процедуре. Соответственно УФАС вынес требование продлить процедуру приема заявок на 10 дней. В понедельник мы ее продлим. Есть необходимость скорректировать объем выполненных в этом году работ, перенеся его на следующий период. Контракт будет подписан», - пояснил мэр областного центра.

В электронном аукционе на строительство развязки в микрорайоне Арбеково участвовали три организации: сызранская компания «Автодоринжиниринг» (она признана победителем), пензенское ООО «Автодорога» и самарское ООО НПО «Авангард». Победитель должен был приступить к работам 20 августа. Они запланированы в три этапа и должны завершиться до 27 декабря 2025 года.