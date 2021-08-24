Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|13:09
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Общество

У врио министра образования появится зам по работе с детскими кризисами

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У министра образования Пензенской области появится еще один заместитель. Об этом рассказал врио руководителя ведомства Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«Будет введена должность замминистра по профилактике кризисного поведения у детей. В институте регионального развития над этим будет работать отдел, обеспечивать методическое сопровождение.

В каждом муниципалитете введут должности для работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Эти специалисты станут взаимодействовать с психологами, родителями и классными руководителями», - объяснил врио министра.

По его словам, речь идет о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, проявляющих суицидальные наклонности или агрессию, чтобы не допустить скулшутинга - вооруженных нападений в учебных заведениях.

«Наша задача - выявить и реабилитировать ребенка без привлечения силовых структур», - подчеркнул Александр Воронков.

На данный момент у главы министерства есть три основных помощника: врио первого заместителя Алла Маркова и два врио заместителей - Гузяль Баткаева и Наталья Чистякова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Очередной бессмысленный шаг! Лучше бы буллинг прекратили в школе! и тему "нищебродства", классные руководители ведут бессмысленные беседы, потому как их "подкармливают" родители, а на остальных по фиг! Да и школьные психологи не занимаются проблемными детьми, психологическая подготовка к ЕГЭ тоже ведётся на бумажных отчётах только

Гость||

Очередные "дормоеды" собираются в кучку, будут изображать бурную деятельность!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обеспечивать методическое сопровождение

Самое главное создать видимость на бумаге, а по факту ни умные дети не нужны (готовят к олимпиадам только репетиторы), ни проблемные (перекладывают на плечи родителей)!

Гость||

А какому управлению в министерстве будет давать задания новый зам? И где зам по цифровым технологиям?

Гость||

Новая власть тоже плодит дармоедов?

Гость||

Озвучьте кандидатуру ?))

Гость||

У врио министра-зам, у врио губернатора-советник. Откуда перед выборами у них такая уверенность что они сами-то останутся в креслах?

Гость||

Ещё откройте там отдел по школьным поборам.

Гость||

Расширение сокращенного на бумаге штата чинушь?

Гость||

Побольше замов хороших и разных! Результат работы значения не имеет.

Гость||

Очередная кормушка для своих. В отделе будут сидеть дети, зятья и снохи. Всю работу спихнут на классного руководителя. Психологи у нас липовые, умеют только тесты проводить.Реально нет компетентных психологов вобразовании. Лицемерие и враньё - это бич системы воспитания.Мы Живём во лжи, а хотим, чтобы дети вели себя ангельски.

Имя: Гость
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