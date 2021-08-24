У врио министра образования появится зам по работе с детскими кризисами

У министра образования Пензенской области появится еще один заместитель. Об этом рассказал врио руководителя ведомства Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.
«Будет введена должность замминистра по профилактике кризисного поведения у детей. В институте регионального развития над этим будет работать отдел, обеспечивать методическое сопровождение.
В каждом муниципалитете введут должности для работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Эти специалисты станут взаимодействовать с психологами, родителями и классными руководителями», - объяснил врио министра.
По его словам, речь идет о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, проявляющих суицидальные наклонности или агрессию, чтобы не допустить скулшутинга - вооруженных нападений в учебных заведениях.
«Наша задача - выявить и реабилитировать ребенка без привлечения силовых структур», - подчеркнул Александр Воронков.
На данный момент у главы министерства есть три основных помощника: врио первого заместителя Алла Маркова и два врио заместителей - Гузяль Баткаева и Наталья Чистякова.
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Очередной бессмысленный шаг! Лучше бы буллинг прекратили в школе! и тему "нищебродства", классные руководители ведут бессмысленные беседы, потому как их "подкармливают" родители, а на остальных по фиг! Да и школьные психологи не занимаются проблемными детьми, психологическая подготовка к ЕГЭ тоже ведётся на бумажных отчётах только