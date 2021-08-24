У врио министра образования появится зам по работе с детскими кризисами

24.08.2021 | 11:16

У министра образования Пензенской области появится еще один заместитель. Об этом рассказал врио руководителя ведомства Александр Воронков на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«Будет введена должность замминистра по профилактике кризисного поведения у детей. В институте регионального развития над этим будет работать отдел, обеспечивать методическое сопровождение.

В каждом муниципалитете введут должности для работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Эти специалисты станут взаимодействовать с психологами, родителями и классными руководителями», - объяснил врио министра.

По его словам, речь идет о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, проявляющих суицидальные наклонности или агрессию, чтобы не допустить скулшутинга - вооруженных нападений в учебных заведениях.

«Наша задача - выявить и реабилитировать ребенка без привлечения силовых структур», - подчеркнул Александр Воронков.

На данный момент у главы министерства есть три основных помощника: врио первого заместителя Алла Маркова и два врио заместителей - Гузяль Баткаева и Наталья Чистякова.