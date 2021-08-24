Новый «Канцлер» в Пензе: все для офиса, учебы, творчества и дома

24.08.2021 | 09:00

Новый оптово-розничный центр «Канцлер» открылся в Пензе в июле по адресу: ул. Ставского, 13. На территории более 1 000 кв. м представлен широкий ассортимент товаров для офиса, учебы, творчества и дома.

В преддверии нового учебного года 28 августа в 12:00 состоится праздничное открытие магазина, на котором все посетители при покупке от 500 рублей получат особые подарки, а чеки от 3 000 рублей будут участвовать в розыгрыше.

Призы для гостей приготовили и партнеры сети: при покупке товаров «ГАММА» на сумму от 400 рублей можно будет получить бонус в виде цветных карандашей «Мультики», а за приобретение продукции Faber-Castell на сумму от 200 рублей - семпл-карту Faber-Castell Grip 2001.

На этом сюрпризы не закончатся: все покупатели смогут оформить карту, позволяющую оплачивать бонусами до 50% стоимости покупки в сети магазинов «Канцлер». В день открытия на выделенный ассортимент товаров будут начисляться мегабонусы, а юных посетителей ждет мастер-класс от бренда «ГАММА» - рисование в техниках акварели и гуаши. Количество мест ограничено, в одном мастер-классе может участвовать до 12 человек.

Магазин «Канцлер» рад видеть не только розничных, но и корпоративных клиентов, каждого из них ждет индивидуальный подход в работе. Среди успешных партнеров сети - группа компаний «Дамате», ООО «Управляющая компания «РОСТАГРО», Пензенский государственный технологический университет и Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.

Работа с корпоративными клиентами «Канцлера» ведется через сайт www.kancleropt.ru - уникальный гипермаркет товаров для офиса, школы, хобби и творчества. Телефоны: +78412541201, +78412686490, +78412458891.