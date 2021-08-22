В Пензенской области число жертв коронавируса превысило 2 000

22.08.2021 | 12:49

В воскресенье, 22 августа, суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 234. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Новые случаи инфекции выявили в Пензе (123), Пензенском (34), Бессоновском (28), Каменском (26) районах, ЗАТО Заречный (9), а также в Шемышейском 96), Пачелмском (4), Лунинском (3) и Белинском (1) районах.

Общее количество заразившихся составило 61 415.

За сутки медики выписали 252 человека, что на 18 больше, чем новых пациентов. Всего с начала эпидемии в регионе опасный вирус побороли 48 920 жителей.

Также в региональном оперативном штабе сообщили, что зарегистрирована гибель еще 15 пациентов. Общее число жертв коронавируса составила 2 014.