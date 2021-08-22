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Общество

В Пензенской области число жертв коронавируса превысило 2 000

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В воскресенье, 22 августа, суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 234. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Новые случаи инфекции выявили в Пензе (123), Пензенском (34), Бессоновском (28), Каменском (26) районах, ЗАТО Заречный (9), а также в Шемышейском 96), Пачелмском (4), Лунинском (3) и Белинском (1) районах.

Общее количество заразившихся составило 61 415.

За сутки медики выписали 252 человека, что на 18 больше, чем новых пациентов. Всего с начала эпидемии в регионе опасный вирус побороли 48 920 жителей.

Также в региональном оперативном штабе сообщили, что зарегистрирована гибель еще 15 пациентов. Общее число жертв коронавируса составила 2 014.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 234
На совести мракобесов!

penzainform.ru писал(a):

Общее количество заразившихся составило 61 415.
На совести мракобесов!

penzainform.ru писал(a):

Новые случаи инфекции выявили в Пензе (123), Пензенском (34), Бессоновском (28), Каменском (26) районах, ЗАТО Заречный (9), а также в Шемышейском 96), Пачелмском (4), Лунинском (3) и Белинском (1) районах.
На совести мракобесов!

penzainform.ru писал(a):

Всего с начала эпидемии в регионе опасный вирус побороли 48 920 жителей.
На совести мракобесов!

penzainform.ru писал(a):

Также в региональном оперативном штабе сообщили, что зарегистрирована гибель еще 15 пациентов. Общее число жертв коронавируса составила 2 014.
На совести мракобесов!

Гость||

Сколько все таки в Шемышейском районе? 96 ?!!

Гость||

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

Гость||

Что такое "мракобесы"?

Гость||

На совести мракобесов? Да нет у них совести. А на аргументы типо, что тяжело больные и умершие это, в основном, не привитые. У них два ответа: 1."Сам дурак" и прочие оскорбления. 2."Все врут" , кроме них специалистов тряпочных. А ниже будут побтверждающие кометы от них. Сами в моей правоте убедитесь.

Гость||

Не шикируйте людей. Может в Шемышейском все-таки 6 человек?

Гость||

Как то странно медленно и подозрительно корона официально распространяется в области всего переболевших 50000. А в том году схемки по телеку показывали от одного больного по 5-10 чел типа могут заражаться.

Гость||

Вы сделайте людям бесплатные анализы на антитела и окажется что больше половины области а можа и больше уже с антителами шастают так как переболели ковидом по старинке кто на ногах перенес кто отлежался а кому по начало ОРВИ ставили.

Гость||

Гость писал(a):

Вы сделайте людям бесплатные анализы
Это не нужно.

Имя: Гость
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