У Покровского собора открылась школьная ярмарка

21.08.2021 | 20:25

У Покровского собора начала свою работу школьная ярмарка, где есть все необходимое для того, чтобы хорошо учиться: ручки, тетради, учебники, развивающие игры и, конечно, форма. Все это в течение двух месяцев в храм приносили пензенцы.

«Они в хорошем состоянии и сегодня предложены всем тем, кто желает прийти и выбрать себе хорошие вещи, одеть своего ребенка и получить все необходимое, чтобы ребенок пошел в школу и достойно учился», - пояснил настоятель собора протоиерей Иоанн Яворский.

Желающих помочь малоимущим семьям в городе достаточно. Многие приносят вещи и канцелярские товары во вполне сносном состоянии. Но нуждающихся все равно больше.

«В прошлом году люди вставали на колени и плакали - благодарили до такой степени. Трудно собрать ребенка в школу, если много детей и нет пособий каких-то», - рассказала директор духовно-просветительского центра Раиса Лобанова.

Ярмарку проводят по выходным, а вот приносить вещи пензенцы могут в любой день. В храме говорят, что нуждающиеся, особенно перед новым учебным годом, найдутся всегда.