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Общество

У Покровского собора открылась школьная ярмарка

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У Покровского собора начала свою работу школьная ярмарка, где есть все необходимое для того, чтобы хорошо учиться: ручки, тетради, учебники, развивающие игры и, конечно, форма. Все это в течение двух месяцев в храм приносили пензенцы.

«Они в хорошем состоянии и сегодня предложены всем тем, кто желает прийти и выбрать себе хорошие вещи, одеть своего ребенка и получить все необходимое, чтобы ребенок пошел в школу и достойно учился», - пояснил настоятель собора протоиерей Иоанн Яворский.

Желающих помочь малоимущим семьям в городе достаточно. Многие приносят вещи и канцелярские товары во вполне сносном состоянии. Но нуждающихся все равно больше.

«В прошлом году люди вставали на колени и плакали - благодарили до такой степени. Трудно собрать ребенка в школу, если много детей и нет пособий каких-то», - рассказала директор духовно-просветительского центра Раиса Лобанова.

Ярмарку проводят по выходным, а вот приносить вещи пензенцы могут в любой день. В храме говорят, что нуждающиеся, особенно перед новым учебным годом, найдутся всегда.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Жаль людей которые вставали на колени что бы собрать ребенка в школу. Путинизм во всей красе. И кого он с колен поднял?

Гость||

Я-вор-ский

Гость||

Россия 21 век. Иновация, модернизация, оптимизация, путинизация, а народ за обносками выстраивается да еще с благодарностью на колени встает. Треш! Я понимаю теперь почему большевики кишки дворянам и попам ржавым серпом выпускали. Путин помрет вообще атас начнется.

Гость||

Плакали

Гость||

Раиса Ивановна Лобанова спасибо за ваш труд от всей души. Хочу пожелать Вам быть здоровой и счастливой ну а красотой вас Бог наградил и душевной и физической. Отдача людям- Вы редкий человек. Спасибо.

Гость||

Я что то не понял.... Им вроде ПУТИН дал по 10.000 рябчиков на форму и тд. Что денег не хватает для этого надо было БОЛЬШЕ? Или это доля от ЯВОРСКОГО?

Гость||

"Судя по отчетам пензенского избиркома, явным лидером в финансировании своей кампании, является врио губернатора Олег Мельниченко. Он возглавляет регсписок «Единой России» на выборах в ГД РФ, но основные усилия, конечно, прикладывает на выборах главы региона.

Он, кстати, не стал мелочиться и сразу положил на избирательный счет 25 млн рублей (по данным на 5 июля). Внушительная сумма, учитывая, что за прошлый года, будучи членом Совета Федерации РФ он заработал 5,6 млн рублей, а его супруга не заработала ничего.

Можно предположить, что он скопил необходимые 25 млн за время работы в верхней палате парламента, однако суммарный доход за время его пребывания там — с 2017 года — составил 21,8 млн рублей.

Впрочем, не исключено, что средства на счет положил сам Мельниченко или его финуполномоченный, а выделили их какие-то сторонние источники...

На что тратит?

Из имеющихся на счете 30 млн рублей Олег Мельниченко уже потратил на предвыборную кампанию 12,2 млн рублей. Причем, что любопытно: официально  оплачивается и работа его предвыборного штаба, хотя нередко услуги политтехнологов, юристов и полевиков финансируется мимо счета, «в черную».

В итоге в рамках заключенного еще 22 июня четырех договоров врио заплатил 1,6 млн рублей за некие услуги по проведению избирательной кампании. Проведение в конце июля социсследования в формате фокус-групп — традиционный этап кампании — ему обошлось еще в 1,6 млн рублей. 

Консультация по подготовке стратегии избирательной кампании стоили еще 450 тыс. рублей, разработка технологического плана работы полевых штабов в период кампании —  плюс 450 тыс. рублей, электоральный юрист — 600 тыс. рублей, менеджер региональных проектов — 180 тыс. рублей, дизайнер агитматериалов — 250 тыс. рублей.

300 тыс. рублей штаб Мельниченко потратил на организацию и проведение публичных агитационных мероприятий, 350 тыс. — на услуги по взаимодействию с общественностью, 450 тыс. рублей — медиасопровождение кампании. Услуги спичрайтинга и медиааналитики стоили Мельниченко 180 тыс. рублей.

Не стал экономить врио и на агитматериалах. БОЛЬШЕ ВСЕГО — 3,9 млн рублей Мельниченко потратил на размещение баннеров. На изготовление 100 баннеров со слоганами «Работать для людей» и «Честность, ответственность, профессионализм» он выделил 360 тыс. рублей.

Кстати, можно отметить, что врио не стал убирать символ Единой России с агиток, как это делают некоторые кандидаты в регионах. Особенно после нанесших имиджевый удар по партии решений о повышении пенсионного возраста и других.

Чуть больше 1 млн рублей его пиарщики потратили на создание и печать биографического буклета для городских и СЕЛЬСКИХ избирателей (тираж 550 тыс. штук).

В 172,25 тыс. рублей ему обошлись 5 тыс. штук буклетов «Обращение». В целом, это еще не предел — пока это похоже на агитматериалы первой «волны». Наверняка, в предвыборной кампании Мельниченко их будет минимум три. А значит, избирателей еще ждут плакаты с врио, буклеты и газеты с его программными выступлениями."

Гость||

Я бы тоже в ГУБЕРНАТОРЫ пошёл, но у меня нет 30 или хотя бы 5 миллионов рублей.

Имя: Гость
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