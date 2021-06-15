В Пензенской области успешно размножается редкая птица

15.06.2021 | 14:43

В Бековском районе Пензенской области специалисты регионального минлесхоза зафиксировали факт успешного размножения серого журавля.

Краснокнижная птица крупная. У самца и самки одинаковая окраска оперения, в основном серая с черными концами перьев. Голова и шея у серого журавля черные, ноги также черные, а клюв желтый.

«С последнего десятилетия ХХ века численность серого журавля в Пензенской области приобретает положительную динамику», - отметили в пресс-службе минлесхоза области.

Сейчас пары редкой птицы гнездятся в Земетчинском (5-6 пар), Белинском (4-5), Тамалинском (1), Бековском (2-3), Сердобском (2-3), Лунинском (5-6), Бессоновском (8-10), Городищенском (6-7), Сосновоборском (4-5), Кузнецком (2-4), Никольском (1) районах.