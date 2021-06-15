Общество

В Пензенской области успешно размножается редкая птица

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В Бековском районе Пензенской области специалисты регионального минлесхоза зафиксировали факт успешного размножения серого журавля.

Краснокнижная птица крупная. У самца и самки одинаковая окраска оперения, в основном серая с черными концами перьев. Голова и шея у серого журавля черные, ноги также черные, а клюв желтый.

«С последнего десятилетия ХХ века численность серого журавля в Пензенской области приобретает положительную динамику», - отметили в пресс-службе минлесхоза области.

Сейчас пары редкой птицы гнездятся в Земетчинском (5-6 пар), Белинском (4-5), Тамалинском (1), Бековском (2-3), Сердобском (2-3), Лунинском (5-6), Бессоновском (8-10), Городищенском (6-7), Сосновоборском (4-5), Кузнецком (2-4), Никольском (1) районах.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Ну хоть кто-то у них успешно размножается, жаль, ипотеку на них не повесить, десять лет -проценты, остальное до пенсии, что не успеют -дети доплотют.

Гость||

Гость писал(a):

Ну хоть кто-то у них успешно размножается,
Косуль тоже полно.

Гость||

Кошки еще бездомные, собаки любят это дело.

Гость||

Гость писал(a):

Кошки еще бездомные, собаки любят это дело.
Охоту?

Гость||

Редкая птица долетит до середины Днепра

Гость||

Ну, хоть кто-то размножается, а то люди как-то вымирают нехило.

Гость||

почему такие злобные ехидные комментарии ЭТО ЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО!

Гость||

люди только плохо размножаются в нашей области

Гость||

Люди-это зло для природы, мож и к лучшему , что не размножаются охотники да чинки

Гость||

Гость писал(a):

люди только
Вы дурочка?

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурочка?
Она буртасиха

Имя: Гость
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