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Общество

В городе в девятый раз прошел фестиваль «Добрая Пенза»

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Танцевальные мастер-классы, свидание вслепую с книгами, конкурсы, розыгрыши, благотворительные акции, творческие занятия и многое другое. Все это - уличный фестиваль городских сообществ «Добрая Пенза», объединивший неравнодушных и социально активных людей.

«Он проводится уже много лет. Это девятый фестиваль, который проходит в Пензе. Основная цель - познакомить жителей города с благотворительными и общественными организациями, работающими в регионе. А общественные организации могут на этом фестивале найти волонтеров, единомышленников и, может быть, даже представителей своей целевой аудитории», - рассказала организатор фестиваля «Добрая Пенза» Евгения Коновалова.

На одной из площадок ребятишек учили заботиться о природе и превращать отходы в доходы.

«Мы предлагаем детям делать разные поделки, использовать крышки, бутылки, чтобы они сами придумывали и изобретали. Эти поделки они забирают с собой домой», - пояснила участница фестиваля Дарья Вишнякова.

Представители студенческих отрядов вели агитационную работу. В день фестиваля в их ряды записались 10 человек.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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