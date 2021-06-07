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Общество

В Спутнике состоялся фестиваль резьбы по дереву бензопилой

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Город Спутник удивляет. В минувшие выходные здесь прошло очень необычное мероприятие: фестиваль резьбы по дереву бензопилой.

Бензопила и изящное искусство - вещи, казалось бы, несовместимые. Но мастера из нескольких городов России справились и сумели создать полные изящества фигуры мудрых сов, веселого гнома, проказливой Бабы-яги и других сказочных персонажей.

На каждом этапе отводился час, чтобы из обычного бревна сотворить волшебство. Участники фестиваля работали в очень экспрессивной манере.

«Они похожи на рок-музыкантов с инструментами», - отметила гостья Спутника Татьяна Раваева.

Фестиваль «Сурские лесные былины» вызвал живой интерес у жителей и гостей микрорайона. Некоторые даже решили попробовать свои силы в этом необычном искусстве.

«Мы приехали всей семьей посмотреть, а может, и себя показать. Когда я взял в руки бензопилу, мне показалось, что я оторвался от земли, настолько это было захватывающе», - поделился впечатлениями гость Спутника Иван Лапошин.

Одну из фигур участники фестиваля подарили микрорайону. Ее установят на набережной.

Всех желающих приглашают в Город Спутник погулять, поучаствовать в мероприятиях, насладиться красотами микрорайона и просто порадоваться лету.

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