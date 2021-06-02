Общество

В регионе не уменьшается суточный прирост пациентов с коронавирусом

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В Пензенской области за сутки выявили 75 заразившихся коронавирусной инфекцией. Данные на среду, 2 июня, обнародовал региональный оперативный штаб.

В суточную статистику вошли Пенза (40 случаев инфекции), Заречный (7), Пензенский (4) район, а также Каменский, Лунинский, Кузнецкий (по 3), Бессоновский, Иссинский, Мокшанский, Сердобский, Шемышейский (по 2), Башмаковский, Белинский, Городищенский, Нижнеломовский и Пачелмский (по 1).

Общее число заражений в регионе составило 47 417. Медики выписали 44 617 человек, зарегистрирована смерть 819 жителей: 369 мужчин и 450 женщин.

В настоящий момент в связи с коронавирусом специалисты держат под наблюдением 5 050 человек, снято с него 133 900.

В лабораториях на COVID-19 с начала эпидемии проверили 957 147 пациентов (всего 1 021 500 исследований). За сутки тесты сделали 2 412 человек.

Таким образом, тестирование охватило 74,7% населения области.

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Гость||

Так и не уменьшится.Всё медленно, но верно перетечёт в взрывной рост.Расчёт на лето, отсутствие школы, вакцинацию слабенький.Все какие нехорошие штаммы уже завезли и они делают своё дело.

Гость||

пока все не переболеют так и будет

Гость||

Срочно закрыть все магазины, ТЦ, парикмахерские, общественный транспорт....

Все закрыть и всем штрафы!

Гость||

Да и пусть себе растёт. Вирус не представляет опасности для подавляющего большинства, люди это уже поняли

Гость||

Да хватит как попугаю писать про подавляющее большинство. Вирус опасен для слабых и пожилых!

Гость||

Гость писал(a):

Да и пусть себе растёт. Вирус не представляет опасности для подавляющего большинства, люди это уже поняли
Маскобаранам это не объяснить. От не хватки кислорода мозги усохли, да так, что на улице носят идиоты.

Гость||

Один дебил вбил себе в голову про подавляющее число и пишет одно и то же каждый день.Надоел уже здесь.

Гость||

Вирус опасен для слабых и пожилых!

——

Любой вирус опасен для слабых и пожилых. Поэтому т.н «коронавирус» ничем не отличается от прочих. Поэтому вся истерика насчёт него является бизнесом и политикой

Гость||

Корона это не сезонное заболевание, очнитесь уже. Смертность от него растет

Гость||

Заболевание несезонное. Ведет себя по-разному. Закономерность не установлена. Бояться не надо-надо беречься.

Гость||

Корона это не сезонное заболевание, очнитесь уже. Смертность от него растет

——

Ещё скажите, что надо быстрее делать прививку)))

Гость||

Гость писал(a):

Корона это не сезонное заболевание, очнитесь уже. Смертность от него растет
Очнись уже, ты зомби. Инфа 146%

Гость||

Слов нет, даже писать культурно и уважительно не могут. Деградация какая мозгов у людей.Обозвать и унизить толтко и могут.Печально.

Гость||

Гость писал(a):

Деградация какая мозгов у людей.Обозвать и унизить толтко и могут.
Сам то посмотри что написал (ТОЛТКО). Маска кислород перекрыла?

Имя: Гость
Комментарий:

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