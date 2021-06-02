В регионе не уменьшается суточный прирост пациентов с коронавирусом

02.06.2021 | 13:32

В Пензенской области за сутки выявили 75 заразившихся коронавирусной инфекцией. Данные на среду, 2 июня, обнародовал региональный оперативный штаб.

В суточную статистику вошли Пенза (40 случаев инфекции), Заречный (7), Пензенский (4) район, а также Каменский, Лунинский, Кузнецкий (по 3), Бессоновский, Иссинский, Мокшанский, Сердобский, Шемышейский (по 2), Башмаковский, Белинский, Городищенский, Нижнеломовский и Пачелмский (по 1).

Общее число заражений в регионе составило 47 417. Медики выписали 44 617 человек, зарегистрирована смерть 819 жителей: 369 мужчин и 450 женщин.

В настоящий момент в связи с коронавирусом специалисты держат под наблюдением 5 050 человек, снято с него 133 900.

В лабораториях на COVID-19 с начала эпидемии проверили 957 147 пациентов (всего 1 021 500 исследований). За сутки тесты сделали 2 412 человек.

Таким образом, тестирование охватило 74,7% населения области.