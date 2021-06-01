Определен топ-5 востребованных товаров «Каравана» на ул. Московской

01.06.2021 | 10:21

Магазин «Караван» на Московской улице работает уже месяц. Это единственный крупный универмаг в историческом центре города, где можно купить не только привычные товары, но и готовые блюда, приготовленные по рецептам пензенских поваров.

Сотрудники «Каравана» уже могут проанализировать, какие продукты чаще всего покупают жители города и туристы, являющиеся нередкими гостями магазина.

По словам шеф-повара сети Светланы Лытяковой, в топ-5 самых популярных товаров входят готовые блюда из серии Food to go.

«Безусловным лидером продаж можно назвать брускетты, сэндвичи и пиццу, которую готовят повара ремесленной пекарни «Пан Калач». Помимо классических вариантов мы разработали эксклюзивные, такие, например, как пицца цезарь», - пояснила она.

На втором месте - донаты и эклеры с кремом «Маскарпоне». Их обычно заказывают с натуральным кофе, который можно купить здесь же, на фуд-корте «Каравана». Выбор в пользу сладостей чаще всего делает молодежь. Пекари признались, что готовят эти лакомства с запасом, поскольку знают: спрос на них повышенный.

Безусловный лидер продаж - ремесленный хлеб «Пан Калач». Его пекут из цельнозерновой шугуровской муки на натуральных заквасках, без использования дрожжей. Такой продукт является частью системы здорового питания, его часто рекомендуют фитнес-тренеры, разрешая в умеренных количествах употреблять даже тем, кто задался целью похудеть.

«Появлению пекарни на Московской особенно обрадовались местные жители, поскольку раньше роскошь купить горячий хлеб рядом с домом для них была недоступной. Люди просят рассказать об особенностях ремесленного хлеба, его полезных свойствах. Чаще всего происходит так: распробовав один вид, скажем альпийский калач или пумперникель, они приходят, покупают любимые разновидности и просят предложить им что-то еще, знакомясь таким образов со всем ассортиментом пекарни «Пан Калач», - рассказала Светлана Лытякова.

Еще одним лидером продаж являются фирменные пироги «Каравана»: с красной рыбой, курицей и грибами, а также со сладкими начинками.

Завершает топ-5 салат-бар и роллы. Причем на фуд-корте их можно купить на вес по фиксированной цене за 100 граммов.

Попробовать купленное можно в уютном кафе «Каравана», которое стало местом свиданий, деловых встреч. Для туристов это возможность передохнуть, подкрепиться и обсудить достопримечательности города.

«Наших сотрудников часто спрашивают, какие туристические места нужно непременно посетить. Важно, чтобы помимо знакомства с достопримечательностями гости получили и гастрономические впечатления. Нередко желание вернуться основано на стремлении вновь почувствовать вкус пирожного или хлеба, который можно купить только в Пензе и только в «Караване», - добавила Светлана Лытякова.