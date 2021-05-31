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Общество

«МегаФон» открыл абонентам доступ к услугам класса 5G

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В Петербурге район Невского проспекта и Экспофорума стал зоной совместного использования 4G и 5G. Тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) на площади в 10 кв. км проводил оператор «МегаФон», доступ имеют все абоненты, устройства которых поддерживают 5G.

Тестовая зона стала самой широкой в России, где число пользователей, желающих получить услуги класса 5G, не ограничено. Тестирование осуществляется в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне.

Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот - до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне. То есть абоненты могут оценить меньшее время отклика с преимуществом в полтора раза.

Оператор учел постепенную замену мобильных устройств пользователями. Динамическое распределение спектра позволит использовать частоты сетей предыдущих поколений в дополнение к основным.

Базой для оборудования 5G, развернутого в тестовой зоне, стало решение SingleRAN Pro компании Huawei, поддерживающее плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G. Специалисты компании осуществляют поддержку «МегаФона», в том числе в тестировании и настройке оборудования, чтобы обеспечить успех испытания.

«Технология DSS не замена основному частотному диапазону. Совместно с партнерами мы продолжаем взаимодействие с регулирующими органами и считаем приоритетными для развития 5G частоты 3,4-3,8 ГГц. Однако каждая новая технология сотовой связи требует большей ширины спектра. Мы запустим 5G в целевом диапазоне и постепенно при помощи технологии DSS сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2 600, 2 100, 1 800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G», - отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.

Компания объединяет направления ИТ- и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

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