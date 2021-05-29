В Пензенской области инспекторы центра ГИМС приняли 10 пляжей

29.05.2021 | 18:00

До 1 июня представители муниципальных образований могут подать заявку на организацию зоны отдыха у воды. Те, кто все сделал, уже проходят приемку потенциальных пляжей. Инспекторы проверяют документацию, обращают внимание на наличие спасательного снаряжения и плавсредств.

Глава администрации Бессоновского сельсовета Сергей Твердунов показал инспектору центра ГИМС небольшой участок берега, где собираются открыть официальный пляж.

«Есть указатель, где пост спасателей, везде стрелочки, не ошибешься», - пояснил чиновник.

Место хорошее, главное - чтобы требования, касающиеся безопасности отдыхающих, были соблюдены.

«Из документов мы смотрим акт водолазного обследования дна, договоры со спасателями», - уточнил старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по области Андрей Сидоров.

Отправляться на лодке к терпящему бедствие на реке здесь нет необходимости. Отдыхающие, по словам ответственных за пляж лиц, понимают, что река - место повышенной опасности.

«В этом году планируется открытие 39 пляжей, то есть на 4 пляжа больше, чем в прошлом году», - сообщил Андрей Сидоров.

На территории региона принято пока 10 мест отдыха на водоемах.