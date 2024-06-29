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Общество

Прокуратура проверит детский лагерь «Сосновый бор»

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Прокурорская проверка ждет еще один оздоровительный лагерь - «Сосновый бор» в Городищенском районе. Свои претензии к организации отдыха изложила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Анастасия Ю.

По ее словам, при отъезде некоторым детям не хватило мест в автобусах, так как они были заняты вещами. Горожанку также не устроило, что одном отряде оказались дети 12 и 14-15 лет.

«Сломанные гардины, грязные шторы, старые, разбитые, скрипучие кровати, зашпаклеванные стены, под которыми были дохлые тараканы», - описала автор интерьер комнат.

На весь корпус, продолжает она, действует 1 туалет, которым пользуются и мальчики, и девочки, и взрослые, а душевые кабинки ржавые. В столовой блюда подают холодными, у пищи «специфический запах», детям не хватает еды, и они отбирают куски друг у друга.

Кроме того, автор поста обвинила медиков в неоказании помощи, а педагогов - что те «агрессируют на детей из-за того, что они плачут».

Сообщение не осталось без внимания. В Министерстве образования Пензенской области ответили, что сигнал принят в работу и в лагере «Сосновый бор» пройдет проверка, отчет по которой будет опубликован до 1 июля.

Кроме того, ситуацией заинтересовалась прокуратура Городищенского района. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации отдыха и питания, достаточность оказания медицинской помощи, исполнение противопожарных требований и антитеррористической защищенности.

«В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

28 июня стало известно, что дети, отдыхавшие в ДОЦ «Белка», почувствовали себя плохо. По предварительным данным, к медикам обратился 31 ребенок, 14 из которых поместили в изоляторы. «Белку» проверяет прокуратура Железнодорожного района Пензы.

В Министерстве образования Пензенской области сообщили, что сведения о массовом отравлении детей не нашли подтверждения. В свою очередь в региональном минздраве проинформировали, что у ряда детей выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства.

В конце мая в администрации Пензы отметили, что «Белка» и «Сосновый бор» не пользуются популярностью у родителей школьников. Путевки в эти лагеря, а также в «Солнечную долину», так и не разобрали. А вот «Строитель», «Юность», «Заря», «Надежда» и «Нива» полностью востребованны - все места там заняты.

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