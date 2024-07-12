Официальных зон отдыха у воды в Пензе должно стать больше

12.07.2024 | 13:00

К следующему лету в Пензе планируют увеличить количество организованных мест отдыха у воды. Соответствующее поручение дал глава города Александр Басенко на совещании в четверг, 11 июля.

Сейчас на территории областного центра функционируют 3 зоны отдыха: у озера Красный Куст, в районе реки Вяди и затона Старой Суры на улице Антонова.

«Зон со спасателями должно быть больше», - констатировал Басенко.

В этом году произошло уже несколько несчастных случаев на водоемах, причем в основном люди гибнут в местах, не оборудованных для отдыха.

С начала лета проведено 168 рейдов по водоемам, во время которых пензенцев предупреждают о необходимости купаться только в разрешенных местах, соблюдать осторожность и быть бдительными. Особое внимание уделяется подросткам, находящимся у воды без взрослых.

«Городской и районным администрациям, социальному управлению и управлению образования поручено запланировать работу дежурных у водоемов», - пояснили в пресс-службе городской администрации.