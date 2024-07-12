Сетевое издание|18+|Пятница|12 июл 2024|14:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Официальных зон отдыха у воды в Пензе должно стать больше

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


К следующему лету в Пензе планируют увеличить количество организованных мест отдыха у воды. Соответствующее поручение дал глава города Александр Басенко на совещании в четверг, 11 июля.

Сейчас на территории областного центра функционируют 3 зоны отдыха: у озера Красный Куст, в районе реки Вяди и затона Старой Суры на улице Антонова.

«Зон со спасателями должно быть больше», - констатировал Басенко.

В этом году произошло уже несколько несчастных случаев на водоемах, причем в основном люди гибнут в местах, не оборудованных для отдыха.

С начала лета проведено 168 рейдов по водоемам, во время которых пензенцев предупреждают о необходимости купаться только в разрешенных местах, соблюдать осторожность и быть бдительными. Особое внимание уделяется подросткам, находящимся у воды без взрослых.

«Городской и районным администрациям, социальному управлению и управлению образования поручено запланировать работу дежурных у водоемов», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте