В Богословке из пруда вытащили тело 48-летнего мужчины

03.07.2024 | 15:30

В среду, 3 июля, в Богословке случилась трагедия. Из пруда рядом с улицей Дорожной вытащили тело мужчины.

«Вероятно, человек утонул сегодня утром», - рассказала очевидица.

На появившейся в Сети фотографии видна машина скорой помощи, подъехавшая к месту.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали трагедию.

«Обнаружен погибшим мужчина 1976 года рождения. Тело обнаружили очевидцы, из воды достали водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра. Пляжа на этом пруду нет», - сообщили в МЧС.

Ранее на старице реки Суры в Железнодорожном районе Пензы пропал мужчина.