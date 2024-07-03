В Богословке из пруда вытащили тело 48-летнего мужчины

В среду, 3 июля, в Богословке случилась трагедия. Из пруда рядом с улицей Дорожной вытащили тело мужчины.
«Вероятно, человек утонул сегодня утром», - рассказала очевидица.
На появившейся в Сети фотографии видна машина скорой помощи, подъехавшая к месту.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали трагедию.
«Обнаружен погибшим мужчина 1976 года рождения. Тело обнаружили очевидцы, из воды достали водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра. Пляжа на этом пруду нет», - сообщили в МЧС.
Ранее на старице реки Суры в Железнодорожном районе Пензы пропал мужчина.