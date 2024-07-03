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Происшествия

В Богословке из пруда вытащили тело 48-летнего мужчины

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В среду, 3 июля, в Богословке случилась трагедия. Из пруда рядом с улицей Дорожной вытащили тело мужчины.

«Вероятно, человек утонул сегодня утром», - рассказала очевидица.

На появившейся в Сети фотографии видна машина скорой помощи, подъехавшая к месту.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали трагедию.

«Обнаружен погибшим мужчина 1976 года рождения. Тело обнаружили очевидцы, из воды достали водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра. Пляжа на этом пруду нет», - сообщили в МЧС.

Ранее на старице реки Суры в Железнодорожном районе Пензы пропал мужчина.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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