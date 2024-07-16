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Общество

Главный инспектор МВД России проведет прием пензенцев

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В субботу, 20 июля, с 9:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Петр Пырх проведет прием граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензенцы смогут изложить Петру Александровичу свои проблемы в административном здании ведомства по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 159.

Встреча состоится в рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности регионального управления МВД.

Предварительная запись на прием проводится до 18 июля включительно по телефону 8(8412) 63-55-55 с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00.

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Источник — фото областного УМВД
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