Общество

В Пензе подтвердили 36 новых случаев коронавирусной инфекции

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В среду, 19 мая, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Пензенской области за сутки.

Всего выявили 74 инфицированных, 36 из них - жители Пензы. Менее 10 случаев заражения зафиксировали в Бессоновском (7), Пензенском (4), Кузнецком (4), Сердобском (3), Никольском, Спасском, Шемышейском (по 2) районах, в ЗАТО Заречный (4).

По одному пациенту прибавилось в Башмаковском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Нижнеломовском и Сосновоборском районах.

Общее количество случаев заражения достигло 46 394. Под наблюдением специалистов находятся 5 809 человек, снято с него 130 167.

С начала эпидемии в лабораториях на коронавирус проверили 922 056 пациентов (всего 983 945 исследований). За сутки тесты сделали 2 525 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 71,35% населения региона, добавили в региональном оперштабе.

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