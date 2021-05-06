34% новых случаев коронавируса выявили в Пензе

06.05.2021 | 12:11

В четверг, 6 мая, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области зафиксировали новые случаи COVID-19.

Всего за сутки выявили 80 инфицированных. В статистику вошли Пенза (27), Заречный (5), Кузнецкий и Мокшанский районы (по 15), Иссинский (5), Пензенский (3).

По два пациента прибавилось в Бессоновском и Городищенском, по одному - в Башмаковском, Спасском, Малосердобинском, Сосновоборском, Тамалинском и Шемышейском районах.

Общее число заразившихся в регионе достигло 45 410. Зарегистрировано 42 732 выздоровления и 676 смертей от коронавирусной пневмонии.