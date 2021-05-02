За сутки в области выявили 85 заразившихся коронавирусом

02.05.2021 | 11:07

В Пензенской области за сутки прибавилось 85 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число случаев COVID-19 составило 45 078. Опасный вирус побороли 42 391 человек, зарегистрирована смерть 655.

За минувшую неделю, с 25 апреля по 1 мая, в регионе выявили 527 инфицированных. Медики выписали 510 пациентов, скончались 33.

За предыдущую неделю, с 18 по 24 апреля, зарегистрировали 561 заразившегося. За этот период в региональном оперштабе сообщили о 518 выздоровевших и 23 смертях от коронавируса.