В области число заразившихся коронавирусом достигло 44 644

27.04.2021 | 11:39

В Пензенской области за сутки прибавилось 87 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число случаев COVID-19 в области составило 44 644.

С начала эпидемии коронавирус побороли 41 924 пациента. Жертвами инфекции стали 628 человек: 282 мужчины и 346 женщин.

В настоящее время коэффициент распространения вируса в регионе составляет 0,95. На 100 000 населения приходится 3 352,5 заражения.