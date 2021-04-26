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Общество

О. Мельниченко назвал Пензенскую область черной дырой на карте России

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Пензенская область - черная дыра на карте России. Так считает врио губернатора Олег Мельниченко. Свое мнение он высказал на совещании в региональном правительстве в понедельник, 26 апреля.

Врио главы области рассказал о том, что общался с гостями, которые констатировали: название региона нигде не звучит.

«Мы не делаем информационную работу вокруг наших объектов, мы не озвучиваем объекты. Наша перспектива - туризм выходного дня. С этим и надо работать, выстраивать таргет», - пояснил Олег Мельниченко.

По его мнению, следует сформировать сетку региональных фестивалей.

«Но не просто пляску, а с пониманием, что мы получим от приезда людей. Пока системной работы в этом направлении я не вижу», - отметил Мельниченко, обращаясь к врио министра культуры и туризма Татьяне Курдовой.

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Гость||

Будет говорить то, что мы хотим услышать... довыборов точно...

Гость||

Кто в здрaвом уме поедет в нaшу деревню-болото?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выстраивать таргет
как то не патриотично звучит

Гость||

Уже хорошо знают Пензенскую область. Последняя сенсация - арест губернатора, а последняя новость -отравление детей в бассейне пьяным мужиком.

Гость||

Болото делали Бочкарев, Белозерцев и их команды, кто против?, рубль у них перед глазами

Гость||

Ох, уж эти понедельники! Что-то слышится родное...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область - черная дыра на карте России.
А в дыру Иван-коня на фонтане,много чёрных денег улетело черех управление культуры???

Гость||

Одна директриса Дома офицеров чего стоит с ее #простиГосподи прошлым))) Огонь и воды, а теперь вашим детям культуру изволит преподавать)))

Гость||

Это клоака что ли?

Гость||

Гость писал(a):

выстраивать таргет

как то не патриотично звучит

Похоже на иностранного агента...

Гость||

С Курдовой никаких перспектив не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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