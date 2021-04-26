О. Мельниченко назвал Пензенскую область черной дырой на карте России

26.04.2021 | 10:07

Пензенская область - черная дыра на карте России. Так считает врио губернатора Олег Мельниченко. Свое мнение он высказал на совещании в региональном правительстве в понедельник, 26 апреля.

Врио главы области рассказал о том, что общался с гостями, которые констатировали: название региона нигде не звучит.

«Мы не делаем информационную работу вокруг наших объектов, мы не озвучиваем объекты. Наша перспектива - туризм выходного дня. С этим и надо работать, выстраивать таргет», - пояснил Олег Мельниченко.

По его мнению, следует сформировать сетку региональных фестивалей.

«Но не просто пляску, а с пониманием, что мы получим от приезда людей. Пока системной работы в этом направлении я не вижу», - отметил Мельниченко, обращаясь к врио министра культуры и туризма Татьяне Курдовой.