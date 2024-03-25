Пензенцы отсудили у туроператора полмиллиона за испорченный отпуск

25.03.2024 | 16:08

Семья из Пензы отсудила у ООО «Библио-Глобус Туроператор» около 500 000 рублей за недостоверную информацию об отеле на Кубе.

В июле 2023 года пензенцы купили для себя и троих детей отдых в пятизвездочном отеле за 930 000 рублей. Однако по приезде их ждало разочарование.

«Им была предоставлена недостоверная информация об услугах. В числе прочих многочисленных недостатков на пляже отеля было всего 50 зонтиков от солнца, что крайне мало для общего количества гостей; при этом на половине из них отсутствовал навес, что не обеспечивало защиту от прямых лучей солнца и влекло солнечные ожоги. В результате истцы выселились из отеля и за счет собственных денежных средств продолжили отдых в другом месте», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Пензенцы предъявили претензии туроператору, и тот перечислил им часть денег - более 190 000 рублей.

Семью такая сумма не устроила. Супруги обратились в суд и попросили взыскать с ответчика стоимость проживания в другом отеле, неустойку и компенсацию морального вреда.

ООО «Библио-Глобус Туроператор» не согласилось с требованиями, указав, что территория на берегу находится в муниципальной собственности, а не принадлежит отелю. Но суд такой аргумент не устроил, ведь оборудование пляжа шезлонгами и солнцезащитными зонтами обозначено на сайте туроператора как услуга отеля.

Пензенцы представили фотографии, на которых зафиксировали, что имеющиеся шезлонги и зонты неисправны и не выполняют свою функцию.

«Суд взыскал с ответчика в пользу туристов около 500 000 рублей», - подытожила Наталья Яшина.