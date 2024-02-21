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Общество

Зареченский автобус временно изменит маршрут

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Автобус № 103, перевозящий пассажиров по маршруту Заречный - ГПЗ-24 - Пенза-I, временно изменит схему движения.

Это связано с тем, что 24 и 25 февраля в микрорайоне ГПЗ-24 будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Измайлова между Антонова и Ангарской.

Перекрытие Измайлова связано с переустройством сетей водоснабжения. Это требуется для дальнейшего строительства транспортной развязки.

Зареченский автобус временно изменит маршрут

Как сообщили в МП «Автотранс» города Заречного, движение автобусов маршрута № 103 в прямом направлении от остановки «Ахунский переезд» (в обратном направлении - от остановки «Центральный рынок») будет направлено по улицам Нейтральной, Свободы, Транспортной, Ерик, через Бакунинский мост, по улицам Бакунина, Урицкого и далее по маршруту в обоих направлениях.

Ранее стало известно, что из-за временного перекрытия улицы Измайлова пойдет другим путем и пензенский общественный транспорт - автобус № 82с, маршрутки № 9м, 9к, 93 и 99.

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