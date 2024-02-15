Жители Окружной устали ждать новый троллейбусный маршрут

15.02.2024 | 17:14

Пензенцы с улиц Кижеватова и Воронова (микрорайон Окружная) с нетерпением ждут обещанного запуска троллейбусного маршрута, но хотели бы знать конкретные сроки, чтобы понимать, как долго еще придется терпеть неудобства.

В отсутствие какой-либо информации люди вынуждены думать о худшем.

«Опять все только голословно. В каком ВЕКЕ ждать?» - поинтересовалась пользовательница Тамара И. на странице губернатора в «Одноклассниках».

14 февраля на ее вопрос ответил представитель регионального правительства.

«Схема движения данного троллейбусного маршрута в настоящее время в разработке. Запуск движения троллейбусов по улице Кижеватова планируется в 2024 году», - объяснили женщине без конкретизации месяца.

К концу 2023 года в регион прибыло 55 новых троллейбусов из 94 заказанных. Министерство цифрового развития, транспорта и связи ведет претензионную работу для понуждения поставщика к скорейшему исполнению обязательств по госконтракту. За каждый день просрочки Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу начисляются пени.