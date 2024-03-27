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Общество

В Пензе из-за упавшего столба изменены маршруты троллейбусов

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В среду, 27 марта, с 8:00 в Пензе временно изменены схемы движения троллейбусов № 1 и 6. Это связано с повреждением опоры контактной сети на улице Суворова.

ЧП произошло около 7:40: проезжую часть перегородил упавший столб. Троллейбусная линия была повреждена.

В связи с этим троллейбусы № 1 направлены по следующей схеме: ул. Северная - ул. Аустрина - ул. Байдукова - ул. Леонова - ул. Циолковского - ул. Беляева - пр-т Победы - ул. Коммунистическая - ул. Суворова - Центральный рынок - ул. М. Горького - ул. Володарского - Пенза-I - ул. Суворова - ул. Дзержинского - ул. Коммунистическая - ул. Ленина и далее по маршруту.

Троллейбусы маршрута № 6 движутся по следующей схеме: ул. Калинина - ул. Кирова - Центральный рынок - ул. Суворова - ул. Коммунистическая - пр-т Победы - 6-й пр-д Пестеля - ул. Стасова - пр-т Строителей - ул. Стасова - ул. Рахманинова - ул. Тернопольская - пр-т Победы - ул. Коммунистическая и далее по маршруту.

По временным схемам троллейбусы будут передвигаться до окончания работ по восстановлению опоры, сообщили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Фото «Пенза Новости».

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Источник — видео - чат «Дорожная обстановка Пензы», viber.com
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