Общество

Дачные автобусы будут выезжать из Пензы с четырех остановок

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В Пензе стартовал сезон перевозок по дачным направлениям. С первыми лучами субботнего апрельского солнца садоводы заняли очередь на остановках.

«Все по-прежнему, к чему мы привыкли, тоже хорошо», - оценила пенсионерка.

«До 1 июня - три дня в неделю, то есть среда, суббота, воскресенье. Автобусы стартуют с четырех конечных остановок: «Гидрострой», «Дизельный», Пенза-I, «Салют», - уточнил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Денис Светкин.

Работы на участках достаточно. Соскучившись по огородному спорту, местные земледельцы поспешили на свои шесть соток.

Яркое зеленое пятно среди саженцев - коробка с томатами. В грунт им пока рано, будут ждать своего выхода на грядку.

«С февраля начинаем на окнах выращивать. Дома уже никак не сидится, будем работать», - отметила дачница.

Организаторы перевозок напоминают садоводам, чтобы те не забывали карточки членов СНТ. По ним поездка будет стоить по тарифу прошлого года в зависимости от протяженности маршрута.

«Дачникам, которые очень долго не пользовались картами, нужно их просто активировать. Активация происходит в МУП «АРЦИС» при внесении любой суммы (рубль, два, три). Карта автоматически обновляется, и те деньги, которые на ней были, не сгорают», - сообщил начальник отдела сезонных перевозок МУП «АРЦИС» г. Пензы Александр Киселев.

В ближайшие дни будет принято решение о дополнительных рейсах транспорта в период майских праздников. Предположительно, в пятницу, 7-го числа, пустят автобусы по дачным маршрутам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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