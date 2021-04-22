В Пензе суд наказал депутата гордумы за участие в акции

22.04.2021 | 16:06

В четверг, 22 апреля, Ленинский районный суд Пензы вынес постановление в отношении депутата городской думы Александра Рогожкина.

Его привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции, проходившей 23 января (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ).

Народному избраннику назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ, уточнили в пресс-службе суда.

В феврале Рогожкина арестовывали на 20 суток за публикацию изображения в социальной сети «ВКонтакте».