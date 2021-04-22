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Общество

В Пензе суд наказал депутата гордумы за участие в акции

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В четверг, 22 апреля, Ленинский районный суд Пензы вынес постановление в отношении депутата городской думы Александра Рогожкина.

Его привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции, проходившей 23 января (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ).

Народному избраннику назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ, уточнили в пресс-службе суда.

В феврале Рогожкина арестовывали на 20 суток за публикацию изображения в социальной сети «ВКонтакте».

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Гость||

Во дворе, напротив офиса ЕР, срач убрать надо. Можно его туда?

Гость||

Они снова проголосуют за кандидатов от партии «Единая Россия».

Гость||

Гость писал(a):

Во дворе, напротив офиса ЕР, срач убрать надо. Можно его туда?
на общественные уборки не только этого депутата надо ссылать, а всех кто отбывает наказание за что-либо.

Гость||

Кто насрал, то т пусть убирает, они ЕР много говна оставили

Гость||

Если он выдвинется на губернатора,я проголосую за него.

Гость||

Гость писал(a):

Если он выдвинется на губернатора,я проголосую за него.
я тоже

Гость||

На этой акции Рогожкина не было. Говрюшин не имеет ни совести, ни чести. Сфабриковал дело, ни за что продажный суд вынес решение. Так может быть с каждым из нас, просто ни за что обвинят. Но закон бумеранга никто неотменял, прилетит!!!

Гость||

многие проголосуют за него, за это наказать нельзя, это не учатие в несанкционированном мероприятии, это личный выбор и никто не сможет его изменить, жаль что можно только потом подтасовать как было в бесоновке говорят

Гость||

Гость писал(a):

я тоже
и я тоже, он достойный человек, думаю за свою жизнь копейки не украл

Гость||

Гость писал(a):

На этой акции Рогожкина не было. Говрюшин не имеет ни совести, ни чести. Сфабриковал дело, ни за что продажный суд вынес решение.
Гаврюшин все правильно делал, через намерение проводил. У него было намерение участвовать в несанкционированном митинге. Все по закону. Да здравствует наша полиция и наш суд!

Гость||

пока еще негде было украсть,украдет как станет губернатором,да еще больше

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

я тоже
и я тоже, он достойный человек,

> думаю за свою жизнь копейки не украл

ты меньше думай за дурачка с маузером

и когда только учится!

Гость||

это пока предположения а предполагать можно все что угодно в отличие от некоторых которые себя показали красавцев из ер

Гость||

Гость писал(a):

Все по закону. Да здравствует наша полиция и наш суд!
говорите все правильно так по мне все правильно это когда полиция жуликов обманувших ловит или бандюг а не за намерения участвовать в том что мне и другим особого вреда не несет

Гость||

Такая смешная разводка для совсем уж тупоумных лохов.

Из этого мальчика лепят страдальца за правду, вовремя пряча от проблем в отделениях увд и за спинами восьмиклассниц

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Имя: Гость
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